Путин пригласил президента Республики Сербской на празднование 80-летия Победы

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик объявил о получении приглашения от президента России Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы, которые пройдут в Москве.

«Мне оказана честь и я благодарен президенту РФ Владимиру Путину за приглашение присутствовать на торжествах в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве», — написал Додик в соцсети Х.