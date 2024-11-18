Путин пригласил президента Республики Сербской на празднование 80-летия Победы
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик объявил о получении приглашения от президента России Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы, которые пройдут в Москве.
«Мне оказана честь и я благодарен президенту РФ Владимиру Путину за приглашение присутствовать на торжествах в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве», — написал Додик в соцсети Х.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил желание посетить Москву в 2025 году на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что намерен подчеркнуть значимость прихода свободы с востока. Однако его заявление вызвало критику со стороны словацкой оппозиции.
ТАСС / Алеев Егор