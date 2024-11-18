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18 ноября, 16:03

Путин пригласил президента Республики Сербской на празднование 80-летия Победы

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик объявил о получении приглашения от президента России Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы, которые пройдут в Москве.

«Мне оказана честь и я благодарен президенту РФ Владимиру Путину за приглашение присутствовать на торжествах в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве», — написал Додик в соцсети Х.

Машков представит логотип 80-летнего юбилея Победы 19 ноября
Машков представит логотип 80-летнего юбилея Победы 19 ноября

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил желание посетить Москву в 2025 году на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что намерен подчеркнуть значимость прихода свободы с востока. Однако его заявление вызвало критику со стороны словацкой оппозиции.

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ТАСС / Алеев Егор

Александра Мышляева
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