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18 ноября, 18:27

Сваха Осипова обратила внимание на сходство избранницы Янковского с его матерью

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ivanfilippovich

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ivanfilippovich

Сваха Анна Осипова в интервью порталу «Страсти» раскрыла тайны отношений 34-летнего Ивана Янковского и 32-летней Дианы Пожарской. В беседе с журналистами она обратила внимание на любопытное внешнее сходство Пожарской с матерью Янковского — актрисой Оксаной Фандерой.

«Я не психолог, но точно могу сказать, что мальчики очень привязаны к матери, и её образ проходит лейтмотивом через всю их жизнь. Независимо от характера отношений с матерью, мужчина часто подсознательно ищет женщину, похожую на неё — внешне или внутренне», — сказала Анна Осипова.

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По словам свахи, Диане Пожарской можно воспринимать это сходство как комплимент. Кроме того, Осипова раскрыла секрет прочности этих звёздных отношений: для Янковского Пожарская — не просто любимая женщина, но и надёжный партнёр и соратник по жизни.

«Страсть угасает, красота увядает, молодость проходит, но если вера, доверие и дружба между людьми остаются, то их не разрушить ничем. В этом заключается суть нашей жизни. Думаю, это идеально описывает пару Ивана и Дианы», — резюмировала сваха.

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Александра Журавская
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