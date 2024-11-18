Хлусевич может сменить «Спартак» на «Динамо»

Защитник московского ФК «Спартак» Даниил Хлусевич хочет покинуть состав клуба: его не устраивает отведённая ему в команде роль. Об этом в эфире «Спартак Шоу» заявил журналист Максим Никитин.

Вполне возможно, что игрока возьмёт «Динамо», которое не планирует пролонгировать контракт с израильтянином Эли Дасой.

Хлусевич играет в «Спартаке» с 2022 года. Он провёл за этот клуб 94 матча, забив пять голов и отдав 11 результативных пасов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.