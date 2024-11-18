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18 ноября, 17:34

Хлусевич может сменить «Спартак» на «Динамо»

Журналист Никитин: Хлусевича не устраивает роль в «Спартаке», он хочет уйти

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич. Обложка © Wikipedia.org / Антон Зайцев

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич. Обложка © Wikipedia.org / Антон Зайцев

Защитник московского ФК «Спартак» Даниил Хлусевич хочет покинуть состав клуба: его не устраивает отведённая ему в команде роль. Об этом в эфире «Спартак Шоу» заявил журналист Максим Никитин.

Вполне возможно, что игрока возьмёт «Динамо», которое не планирует пролонгировать контракт с израильтянином Эли Дасой.

Хлусевич играет в «Спартаке» с 2022 года. Он провёл за этот клуб 94 матча, забив пять голов и отдав 11 результативных пасов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Ранее нынешний состав «красно-белых» раскритиковал бывший капитан команды Денис Глушаков. Он заявил, что ему абсолютно неясно, что в команде делают защитники Миенте Абене из Суринама и Рикарду Мангаше из Португалии, а также полузащитник Маркиньос из Бразилии. По словам Глушакова, эти игроки получают баснословные деньги, но не отрабатывают их на поле.

Юрий Лысенко
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