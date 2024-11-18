Хлусевич может сменить «Спартак» на «Динамо»
Журналист Никитин: Хлусевича не устраивает роль в «Спартаке», он хочет уйти
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич. Обложка © Wikipedia.org / Антон Зайцев
Защитник московского ФК «Спартак» Даниил Хлусевич хочет покинуть состав клуба: его не устраивает отведённая ему в команде роль. Об этом в эфире «Спартак Шоу» заявил журналист Максим Никитин.
Вполне возможно, что игрока возьмёт «Динамо», которое не планирует пролонгировать контракт с израильтянином Эли Дасой.
Хлусевич играет в «Спартаке» с 2022 года. Он провёл за этот клуб 94 матча, забив пять голов и отдав 11 результативных пасов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее нынешний состав «красно-белых» раскритиковал бывший капитан команды Денис Глушаков. Он заявил, что ему абсолютно неясно, что в команде делают защитники Миенте Абене из Суринама и Рикарду Мангаше из Португалии, а также полузащитник Маркиньос из Бразилии. По словам Глушакова, эти игроки получают баснословные деньги, но не отрабатывают их на поле.