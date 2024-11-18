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18 ноября, 19:56

«Спартак» взял реванш у «Адмирала» за поражение во Владивостоке

«Спартак» обыграл «Адмирал» в Москве со счётом 6:1

Матч между столичным «Спартаком» и «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился разгромным поражением гостей из Владивостока. Финальный счёт на табло — 6:1 в пользу москвичей.

У «Спартака» отличились Андрей Локтионов, Михаил Мальцев, Иван Морозов, Павел Порядин и Герман Рубцов, который оформил дубль. «Адмирал» же от сухого результата спас единственный гол Даниила Гутика. Красно-белые занимают вторую строчку в Западной конференции, приморцы обосновались на шестой позиции в Восточной конференции.

Напомним, что в прошлом матче 21 октября «Адмирал» обыграл «Спартак» на домашнем льду в овертайме со счётом 4:3.

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С победы неделя началась и для магнитогорского «Металлурга», который на выезде одолел уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей с Урала.

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Илья Пушкарев
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