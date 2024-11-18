«Спартак» взял реванш у «Адмирала» за поражение во Владивостоке

Матч между столичным «Спартаком» и «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился разгромным поражением гостей из Владивостока. Финальный счёт на табло — 6:1 в пользу москвичей.

У «Спартака» отличились Андрей Локтионов, Михаил Мальцев, Иван Морозов, Павел Порядин и Герман Рубцов, который оформил дубль. «Адмирал» же от сухого результата спас единственный гол Даниила Гутика. Красно-белые занимают вторую строчку в Западной конференции, приморцы обосновались на шестой позиции в Восточной конференции.

Напомним, что в прошлом матче 21 октября «Адмирал» обыграл «Спартак» на домашнем льду в овертайме со счётом 4:3.