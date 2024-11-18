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18 ноября, 18:45

ХК «Металлург» обыграл «Салавата Юлаева» со счётом 3:2 в овертайме матча КХЛ

Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска вышел победителем из встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» в рамках чемпионата КХЛ. Матч проходил в уфе и закончился в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Салава Юлаева» поразить ворота оппонентов смогли Александр Хмелевский (на 11-й минуте) и Ярослав Цулыгин (16-я). У «Металлурга» отличились Роман Канцеров (12-я), Робин Пресс (30-я) и Денис Зернов (62-я).

Уфимский клуб по итогам встречи имеет 34 очка и занимает третью строку общего зачёта турнирной таблицы Восточной конференции, а «Металлург» с 31 одним очком после 29 сыгранных встреч находится на пятом месте. В следующей игре 21 ноября «Салавату» предстоит выйти на лёд в качестве гостей против «Лады» из Тольятти, а магнитогорская команда 20 ноября сыграет на выезде с «Барысом» из Астаны.

Во втором матче сегодняшнего дня «Автомобилист» из Екатеринбурга на домашнем стадионе проиграл «Нефтехимику» из Нижнекамска. Встреча закончилась со счётом 1:3.

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Ранее Life.ru рассказывал, о матче ЦСКА с «Локомотивом» из Ярославля в рамках КХЛ. Встреча проходила в столице и завершилась при счёте 2:0 в пользу хозяев — до этой игры у ярославского клуба была серия из 11 побед подряд.

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Telegram / КХЛ

Юрий Лысенко
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