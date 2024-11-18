Жители Тель-Авива получили ранения от упавших обломков ливанской ракеты

Израильские силы ПВО сбили запущенную из Ливана ракету над Тель-Авивом. Её обломки рухнули в окрестностях города. Среди гражданских есть раненые, сообщила пресс-служба полиции еврейского государства.

«Повреждены несколько зданий и находившийся рядом пустой автобус. Четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы для оказания медицинской помощи», — гласит публикация.

На месте падения обломков возник сильный пожар. Силовики оцепили район в целях безопасности.

Возгорание на месте падения обломков ракеты. Видео © X / החדשות - N12