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18 ноября, 20:13

Жители Тель-Авива получили ранения от упавших обломков ливанской ракеты

Израильские силы ПВО сбили запущенную из Ливана ракету над Тель-Авивом. Её обломки рухнули в окрестностях города. Среди гражданских есть раненые, сообщила пресс-служба полиции еврейского государства.

«Повреждены несколько зданий и находившийся рядом пустой автобус. Четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы для оказания медицинской помощи», — гласит публикация.

На месте падения обломков возник сильный пожар. Силовики оцепили район в целях безопасности.

Возгорание на месте падения обломков ракеты. Видео © X / החדשות - N12

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А тем временем силы ЦАХАЛ продолжают наносить удары по сектору Газа. Жертвами одной из последних атак стали минимум 32 палестинца, среди погибших 13 детей. При этом переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в анклаве осложнились решением Катара приостановить посредничество.

Обложка ©

X / החדשות - N12

Илья Пушкарев
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