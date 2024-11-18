Жители Тель-Авива получили ранения от упавших обломков ливанской ракеты
Израильские силы ПВО сбили запущенную из Ливана ракету над Тель-Авивом. Её обломки рухнули в окрестностях города. Среди гражданских есть раненые, сообщила пресс-служба полиции еврейского государства.
«Повреждены несколько зданий и находившийся рядом пустой автобус. Четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы для оказания медицинской помощи», — гласит публикация.
На месте падения обломков возник сильный пожар. Силовики оцепили район в целях безопасности.
Возгорание на месте падения обломков ракеты. Видео © X / החדשות - N12
А тем временем силы ЦАХАЛ продолжают наносить удары по сектору Газа. Жертвами одной из последних атак стали минимум 32 палестинца, среди погибших 13 детей. При этом переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении огня в анклаве осложнились решением Катара приостановить посредничество.
X / החדשות - N12