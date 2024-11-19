Миллиардеры попытались откреститься в суде от покупки земель в Барвихе по цене в 236 раз ниже рыночной

Одинцовский суд Московской области выслушал позиции сторон по делу об изъятии земель в элитном посёлке «Сады Майендорф» в Барвихе. Вердикт будет вынесен на следующей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей суда.

Ранее Life.ru рассказывал, что шесть миллиардеров могут лишиться своих участков в Барвихе, которые будут отданы под парк для клиники-санатория. Тогда сообщалось, что бизнесмены купили землю по цене в 236 раз ниже рыночной, однако сами они говорят, что ничего подобного не происходило.