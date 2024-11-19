Миллиардеры попытались откреститься в суде от покупки земель в Барвихе по цене в 236 раз ниже рыночной
В суде завершились слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе
Владельцы участков на спорной земле в Барвихе. Обложка © Mash
Одинцовский суд Московской области выслушал позиции сторон по делу об изъятии земель в элитном посёлке «Сады Майендорф» в Барвихе. Вердикт будет вынесен на следующей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей суда.
«В понедельник, 18 ноября, завершились прения сторон, на 25 ноября назначены реплики, после чего суд уйдёт на решение по иску», — рассказали в Одиноцвском суде.
Ранее Life.ru рассказывал, что шесть миллиардеров могут лишиться своих участков в Барвихе, которые будут отданы под парк для клиники-санатория. Тогда сообщалось, что бизнесмены купили землю по цене в 236 раз ниже рыночной, однако сами они говорят, что ничего подобного не происходило.