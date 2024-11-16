Организатором похищения итальянца в Москве оказался гражданин Узбекистана

В Италии правоохранительные органы нашли и задержали организатора похищения предпринимателя Стефано Гуидотти, который постоянно проживает в Москве. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на прокуратуру города Болонья.

Итальянское следствие установило, что бизнесмена похитили с целью требования выкупа. Главным организатором оказался гражданин Узбекистана, проживающий под Равенной и имеющий российский паспорт. Также ранее он работал в компании Гуидотти. В прокуратуре Болоньи отметили, что успешному раскрытию дела способствовал высокий уровень сотрудничества с российскими судебными властями.