Организатором похищения итальянца в Москве оказался гражданин Узбекистана
ANSA: В Италии задержали организатора похищения бизнесмена Гуидотти в Москве
Стефано Гуидотти. Обложка © YouTube / Криоген-Экспо. Промышленные Газы — Выставка
В Италии правоохранительные органы нашли и задержали организатора похищения предпринимателя Стефано Гуидотти, который постоянно проживает в Москве. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на прокуратуру города Болонья.
Итальянское следствие установило, что бизнесмена похитили с целью требования выкупа. Главным организатором оказался гражданин Узбекистана, проживающий под Равенной и имеющий российский паспорт. Также ранее он работал в компании Гуидотти. В прокуратуре Болоньи отметили, что успешному раскрытию дела способствовал высокий уровень сотрудничества с российскими судебными властями.
О том, что в центре Москвы был похищен 56-летний итальянский бизнесмен Стефано Гуидотти, стало известно 28 июня. Иностранец был освобождён через 36 часов в Брянске благодаря оперативным действиям российских правоохранителей. Среди похитителей оказалось трое россиян и один иностранец. Все они были задержаны и отправлены под стражу. Ранее стала известна сумма, за которую итальянского бизнесмена похитили в Москве.