Русский богатырь по заветам отца-спецназовца две недели сдерживал натиск врага на курской земле
Боец ВС РФ с позывным Пономарь две недели сдерживал наступление ВСУ под Курском
Лейтенант 51-го полка 106 дивизии ВДВ Эммануил Давыдов. Фото © kp.ru
Лейтенант 51-го полка 106 дивизии ВДВ Эммануил Давыдов две недели сдерживал солдат ВСУ в Курской области. Во время наступления врага молодой офицер с позывным Пономарь вёл с украинскими военными самую настоящую игру на выживание, пишет kp.ru.
Эта история произошла в Глушковском районе во время попытки ВСУ прорваться к селу Весёлому. Давыдов с напарником Хакасом находился в центре, а с правого и левого фланга их прикрывали товарищи. Лейтенант попытался остановить движение вражеской техники одноразовыми гранатомётными выстрелами, однако танки и бронемашины это не взяло.
«Было очень страшно. На секунду появляется мысль, что ты с чем-то неизбежным пытаешься воевать. Но одна привычка спасла меня. Её отец мне с детства привил (офицер спецназа в отставке, «краповый берет»). Он мне говорил: «Если поражение неизбежно, сделай так, чтобы тебя запомнили». Отец меня учил упираться до талого», — поделился Пономарь.
Офицер рассказал, что в течение двух недель противник постоянно пытался выбить их с позиций, но российские бойцы держались до последнего: Хакас заряжал магазины, а Пономарь отстреливался. Чуть позже им прислали на подмогу ещё двух бойцов. В короткие промежутки Давыдов выбегал к подбитым машинам ВСУ, собирал боеприпасы, аккумуляторы к станциям, сухпайки, слушал вражескую рацию. Все важные разведанные передавал в штаб.
В конце концов лейтенант получил серьёзное ранение руки от сброса дрона. После этого командир приказал ему эвакуироваться в тыл. Десантник признался, что покидал позиции со спокойной совестью, так как выполнил поставленную задачу: поразил множество техники ВСУ, включая Leopard, и вместе с товарищами отбил желание у противника продвигаться на этом участке. Он считает, что ему удалось выстоять только с божьей помощью.
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