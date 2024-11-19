Русский богатырь по заветам отца-спецназовца две недели сдерживал натиск врага на курской земле

Лейтенант 51-го полка 106 дивизии ВДВ Эммануил Давыдов две недели сдерживал солдат ВСУ в Курской области. Во время наступления врага молодой офицер с позывным Пономарь вёл с украинскими военными самую настоящую игру на выживание, пишет kp.ru.

Эта история произошла в Глушковском районе во время попытки ВСУ прорваться к селу Весёлому. Давыдов с напарником Хакасом находился в центре, а с правого и левого фланга их прикрывали товарищи. Лейтенант попытался остановить движение вражеской техники одноразовыми гранатомётными выстрелами, однако танки и бронемашины это не взяло.

«Было очень страшно. На секунду появляется мысль, что ты с чем-то неизбежным пытаешься воевать. Но одна привычка спасла меня. Её отец мне с детства привил (офицер спецназа в отставке, «краповый берет»). Он мне говорил: «Если поражение неизбежно, сделай так, чтобы тебя запомнили». Отец меня учил упираться до талого», — поделился Пономарь.

Офицер рассказал, что в течение двух недель противник постоянно пытался выбить их с позиций, но российские бойцы держались до последнего: Хакас заряжал магазины, а Пономарь отстреливался. Чуть позже им прислали на подмогу ещё двух бойцов. В короткие промежутки Давыдов выбегал к подбитым машинам ВСУ, собирал боеприпасы, аккумуляторы к станциям, сухпайки, слушал вражескую рацию. Все важные разведанные передавал в штаб.