Карикатурист Times изобразил Зеленского розовым кроликом с барабаном, а Россию – медведем

Британский журнал The Times показал язвительную карикатуру на новый «план стойкости», разработанный Владимиром Зеленским. Автор рисунка Мортен Морланд изобразил главу киевского режима в образе розового кролика из рекламы Duracell.

С усталым потасканным лицом «Зеленский» покидает свою страну на батарейках в цвет украинского флага. На его барабане по-английски написано «План стойкости». Кролик умышленно нарисован автором спиной к Украине с намёком на то, что Зеленский живёт в отрыве от реальности. Пока заряд его батареек помощь от Запада действует, кролик жив и барабанит как положено.

А вот на заднем фоне бурый мишка громит кувалдой украинскую энергосистему. От неё остались одни обломки и торчащие железки с проводками. Пользователи оценили юмор автора и написали в комментариях, что попадание в ситуацию 100%-ное.