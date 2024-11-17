Политолог раскрыл истинный замысел всех планов Зеленского
Политолог Котов: Главный план Зеленского заключается в развале Украины
Главный план Владимира Зеленского заключается в полном развале Украины. Такое мнение высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов, комментируя «план стойкости», который ранее анонсировал Зеленский.
«Просроченный президент» изрядно надоел своими выходками как зарубежным кураторам, так и собственным гражданам. Украина проигрывает по всем фронтам: как на поле боя, так и в экономической и политической плоскостях. Люди это видят, и такой порядок вещей вызывает у них обоснованное недовольство», — приводит слова Котова РИАМО.
По словам эксперта, Зеленский постоянно придумывает всякие планы, потому что он не может по-другому удержать внимание аудитории. Однако все понимают, что всё озвученное представителями киевского режима является полным бредом, подчеркнул политолог.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал свой очередной план — «план стойкости» Украины, состоящий из десяти пунктов. По словам его соратника, суть этой идеи заключается в поднятии духа граждан после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Однако эксперт считают, что «план стойкости» Зеленского связан с кадровыми назначениями, которые собирается сделать республиканец.
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