Политолог раскрыл истинный замысел всех планов Зеленского

«Просроченный президент» изрядно надоел своими выходками как зарубежным кураторам, так и собственным гражданам. Украина проигрывает по всем фронтам: как на поле боя, так и в экономической и политической плоскостях. Люди это видят, и такой порядок вещей вызывает у них обоснованное недовольство», — приводит слова Котова РИАМО.