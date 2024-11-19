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19 ноября, 12:05

Песков оценил возможную помощь Илона Маска в решении конфликта на Украине

Песков: О дипломатических способностях Маска пока неизвестно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обсуждая возможное посредничество Илона Маска по вопросам Украины, отметил, что он известен в области технологий, однако информации о его дипломатических усилиях пока нет. Песков подчеркнул это во время встречи, посвящённой новым возможностям сотрудничества между индийскими и российскими СМИ, направленной на укрепление связей между народами двух государств.

«Он популярен в сфере технологий, но о его дипломатических усилиях, возможностях пока неизвестно», — отметил представитель Кремля.

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Согласно информации, предоставленной телекомпанией NBC, окружению Трампа начинает надоедать влияние миллиардера и его постоянного присутствия рядом с политиком. Один из источников отметил, что Маск ведет себя как «сопрезидент США», активно выдвигая свои идеи относительно второго срока Трампа. В то же время бизнесмен и предприниматель утверждает, что имеет мандат от американского народа вместе с избранным президентом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Александра Мышляева
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