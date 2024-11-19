Песков оценил возможную помощь Илона Маска в решении конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обсуждая возможное посредничество Илона Маска по вопросам Украины, отметил, что он известен в области технологий, однако информации о его дипломатических усилиях пока нет. Песков подчеркнул это во время встречи, посвящённой новым возможностям сотрудничества между индийскими и российскими СМИ, направленной на укрепление связей между народами двух государств.

«Он популярен в сфере технологий, но о его дипломатических усилиях, возможностях пока неизвестно», — отметил представитель Кремля.