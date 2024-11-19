Цены на импортный алкоголь взлетели в России на 50-60%

Шампанского на Новый год хватит на всех желающих, однако ложка дёгтя всё же присутствует в новогоднем тазике с оливье. Дело в том, что цены на весь импортный алкоголь за год взлетели на 50-60%. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, склады импортёров ломятся от зарубежных вин и шампанского из Италии, Испании и Франции. При этом с логистикой есть некоторые трудности: транспортные издержки растут. Кроме того, повышаются акцизы, процентная ставка и курс евро — всё это имеет отношение к экстремальному подорожанию зарубежного вина. По словам поставщиков, на большую часть продукции предновогоднего скачка цен ожидать не стоит, а вот отдельные позиции подорожают на 10—15%.