Зеленский ждёт, что 2025 год станет решающим для Украины в конфликте с Россией
Владимир Зеленский предсказал, что ключевые моменты в судьбе конфликте на Украине наступят в 2025 году. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале 19 ноября.
«В критические моменты, которые ожидаются в следующем году, мы должны предотвратить любые сомнения в устойчивости нашего государства со стороны международного сообщества», — отметил комик-политик.
19 ноября он представил новый «план стойкости» в Верховной Раде, который включает десять пунктов, среди которых «единство», «фронт», «оружие» и «деньги». Тем не менее, «план стойкости» подвергся критике со стороны депутатов Верховной Рады. В частности, Ярослав Железняк выразил мнение, что большинство пунктов документа являются «просто водой». А официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала план Зеленского программой по уничтожению украинского народа.
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