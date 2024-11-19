Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч с Сирией
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Сирией. Соответствущая публикация появилась в официальном телеграм-канале национальной команды.
Сборная России готовится к товарищейской встречей с командой Сирии. Видео © Telegram / Сборная России по футболу
Капитанскую повязку во встрече с сирийцами наденет атакующий форвард Алексей Миранчук. В стартовом составе на поле выйдут Александр Максименко (вратарь), Илья Самошников (защитник), Александр Солдатенков (защитник), Максим Осипенко (центральный защитник), Юрий Горшков (защитник), Даниил Фомин (полузащитник), Данил Глебов (полузащитник), Алексей Батраков (атакующий полузащитник), Константин Тюкавин (нападающий), Сергей Пиняев (нападающий).
Стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Сирией. Изображение © Telegram / Сборная России по футболу
Напомним, товарищеская встреча с сирийской сборной по футболу пройдёт с неполными составами у обеих команд. Со стороны российской сборной не участвуют шестеро футболистов, в команде Сирии отсутствуют семеро игроков.
Telegram / Сборная России по футболу