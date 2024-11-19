Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 15:40

Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч с Сирией

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Сирией. Соответствущая публикация появилась в официальном телеграм-канале национальной команды.

Сборная России готовится к товарищейской встречей с командой Сирии. Видео © Telegram / Сборная России по футболу

Капитанскую повязку во встрече с сирийцами наденет атакующий форвард Алексей Миранчук. В стартовом составе на поле выйдут Александр Максименко (вратарь), Илья Самошников (защитник), Александр Солдатенков (защитник), Максим Осипенко (центральный защитник), Юрий Горшков (защитник), Даниил Фомин (полузащитник), Данил Глебов (полузащитник), Алексей Батраков (атакующий полузащитник), Константин Тюкавин (нападающий), Сергей Пиняев (нападающий).

Стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Сирией. Изображение © Telegram / Сборная России по футболу

Стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Сирией. Изображение © Telegram / Сборная России по футболу

Сборная России по футболу пропустит ЧМ-2026
Сборная России по футболу пропустит ЧМ-2026

Напомним, товарищеская встреча с сирийской сборной по футболу пройдёт с неполными составами у обеих команд. Со стороны российской сборной не участвуют шестеро футболистов, в команде Сирии отсутствуют семеро игроков.

Обложка ©

Telegram / Сборная России по футболу

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сборная России по футболу
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar