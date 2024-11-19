Звоните Щелкунчику: Мыши-гопники терроризируют российское село

В Оренбургской области на едва оправившееся после паводка село обрушилось новое бедствие — нашествие мышей-вредителей. Об этом сообщает местный портал «Южный Урал».

Наводнение, произошедшее в мае, стало рекордным для региона. Село Южный Урал, оказавшееся в центре этой чрезвычайной ситуации, страдало от подтопления: вода в подвалах домов сохранялась еще три месяца после паводка. По данным властей, 721 частный дом в населенном пункте пострадал от потопа. Всем собственникам удалось получить компенсации, и сейчас жителям села выплачивают индексационную доплату на капитальный ремонт. Восстановительные работы в основном завершены: капитально отремонтированы линии электропередач, газопровод и система водоснабжения.

Тем не менее, после того как вода ушла, село стало объектом нашествия мышей. Грызуны захватили подворья на улицах Южной, Цветочной и Малой Кольцевой — именно в этих районах стихия нанесла наибольший урон. Ранее местные жители не сталкивались с проблемой грызунов. Вероятно, половодье размыло почву, что облегчило вредителям рытье нор.

«Мыши достали! Откуда взялись? Раньше не было», — недоумевает местный житель Александр.