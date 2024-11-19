Киев может получить новый кредитный транш на 1,1 млрд долларов
МВФ и Украина пришли к соглашению по новому траншу кредитных средств
Международный валютный фонд и власти Украины достигли предварительного соглашения о выделении нового транша кредитных средств на сумму 1,1 миллиарда долларов.
«Персонал Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения по шестому пересмотру 4-летнего соглашения о расширенном финансировании. При условии одобрения Исполнительным советом МВФ Украина получит примерно 1,1 миллиарда долларов», — заявили в МВФ.
Окончательное решение о выделении Киеву нового транша кредитных средств фонд примет в ближайшие недели.
Ранее на Украине раскрыли сумму, полученную от партнёров с февраля 2022 года. С начала военных действий Киев получил уже более 100 миллиардов долларов международной помощи. К слову, Украина уже второй год подряд формирует бюджет с рекордным дефицитом, планируя покрыть его основную часть за счёт помощи западных партнёров. В 2024 году дефицит бюджета составит 43,9 миллиарда долларов.