РКН зарегистрировал 14 тысяч страниц с аудиторией более 10 000 человек
В Роскомнадзор поступило почти 29 тысяч заявлений о регистрации от владельцев каналов и страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей. Из них уже 14 тысяч страниц уже были включены в перечень Роскомнадзора. Заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней.
«Владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали через «Госуслуги» почти 29 тыс. заявлений о регистрации (по состоянию на конец 19 ноября). Из них более 14 тыс. страниц уже включены в перечень Роскомнадзора. Все заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней», — поделились в пресс-службе ведомства.
Напомним, в РФ с 1 ноября вступила в силу норма, обязывающая каналы с аудиторией более 10 тысяч человек предоставлять данные в РКН. Решение о включении в реестр будет принято в течение трёх рабочих дней после подтверждения. Пройти регистрацию могут как физические, так и юрлица и ИП. В числе первых зарегистрированных оказался юрист Илья Ремесло, автор телеграм-канала, на который подписано свыше 77 тысяч человек.