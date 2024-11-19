РКН зарегистрировал 14 тысяч страниц с аудиторией более 10 000 человек

В Роскомнадзор поступило почти 29 тысяч заявлений о регистрации от владельцев каналов и страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей. Из них уже 14 тысяч страниц уже были включены в перечень Роскомнадзора. Заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней.