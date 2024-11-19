В «Вашингтоне» раскрыли, сколько пропустит травмировавшийся Овечкин
Нападающий «Вашингтона» Овечкин пропустит минимум неделю из-за травмы
Игроки «Вашингтон Кэпиталз». Обложка © nhl.com/capitals
Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин будет вынужден пропустить как минимум неделю из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Игра прошла в Солт-Лейк-Сити и завершилась победой «столичных» со счётом 6:2.
Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами, однако в третьем периоде, столкнувшись с канадским хоккеистом Джеком Макбэйном, получил повреждение колена и не смог продолжить встречу, покинув лёд.
По информации клуба, Овечкин повредил голеностоп во время игры и пропустит не менее недели. В среду он должен пройти дополнительное медицинское обследование в Вашингтоне.
Благодаря дублю в ворота «Юты» Овечкин вышел на первое место в списке снайперов сезона, имея 15 голов в 18 матчах. Он также продлил свою результативную серию до пяти игр. На данный момент у Овечкина 868 заброшенных шайб в НХЛ, это второе место в истории лиги среди лучших снайперов. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола.