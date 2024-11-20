Российское посольство в Великобритании предостерегло власти страны от действий, которые могут привести мир к опасной черте. В сообщении дипмиссии подчёркивается, что Лондон, отмечая 1000 дней с начала специальной военной операции (СВО), использует трагедию Украины как повод для саморекламы.

Британия вновь акцентировала внимание на военной поддержке Киева и введении новых санкций, что, по мнению российской дипломатической миссии, является попыткой усилить свою политическую позицию за счёт украинских жизней.