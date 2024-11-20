Посольство предупредило Великобританию об опасности призывов к поражению России
Российское посольство в Великобритании предостерегло власти страны от действий, которые могут привести мир к опасной черте. В сообщении дипмиссии подчёркивается, что Лондон, отмечая 1000 дней с начала специальной военной операции (СВО), использует трагедию Украины как повод для саморекламы.
Британия вновь акцентировала внимание на военной поддержке Киева и введении новых санкций, что, по мнению российской дипломатической миссии, является попыткой усилить свою политическую позицию за счёт украинских жизней.
Судя по заявлениям официальных лиц Великобритании на международных форумах, в Лондоне по-прежнему живут иллюзиями о возможности нанесения России «стратегического поражения». В связи с этим российская сторона призвала британских лидеров задуматься о последствиях своих действий и воздержаться от дальнейших шагов, которые могут повергнуть мир в ещё большую опасность.
Ранее «Ветераны России» обратились в Госдуму с предложением исключить приставку «Велико» из названия Великобритании в учебниках. По их мнению, сейчас государство погрязло в экономическом, социальном и промышленном кризисах. Политолог и историк призвал оставить приставку «велико» в Великобритании как укор. Он считает, что страна уже перестала быть великой. Тем не менее у неё осталась полная грандиозных свершений история. Пусть это будет укором нынешним британским политикам.
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