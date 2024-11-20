Борода, посох, тест на CoViD-19: Российским Дедам Морозам запретят поздравлять детей без справки
SHOT: В Госдуме предложили требовать у Дедов Морозов справку от врачей
Пока детки ждут новогодних праздников для встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, в Госдуме РФ прорабатывают способы обезопасить малышей от опасных болезней, разносчиками которых могут стать аниматоры в костюмах сказочных персонажей. Как выяснил SHOT, парламентарии хотят обязать артистов иметь при себе справку от врачей и отрицательный тест на CoViD-19.
Сейчас подобные требования действуют лишь для аниматоров, которые посещают садики или школы. А вот на дом к ребёнку может прийти совершенно любой человек в костюме и принести ему не только подарки, но и вирусную инфекцию. За день аниматор в силах обойти 20 детей, что создаёт серьёзную угрозу быстрого распространения инфекционных заболеваний, уверен автор инициативы, депутат Дмитрий Гусев.
«Считаю важным для предотвращения распространения коронавируса при предоставлении услуги «Новогоднее поздравление детей с участием Деда Мороза и Снегурочки» обязать артистов, оказывающих услуги новогодних поздравлений, регулярно проходить тест на наличие коронавируса», — отметил народный избранник в беседе с телеграм-каналом.
А вот депутат ГД Виталий Милонов ранее предложил более радикальные меры. Чтобы не привести в дом «таджика, племянника Ганнибала или алкаша» в костюме Деда Мороза, он посоветовал переодевать в сказочного героя кого-то из родственников.
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