Борода, посох, тест на CoViD-19: Российским Дедам Морозам запретят поздравлять детей без справки

Пока детки ждут новогодних праздников для встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, в Госдуме РФ прорабатывают способы обезопасить малышей от опасных болезней, разносчиками которых могут стать аниматоры в костюмах сказочных персонажей. Как выяснил SHOT, парламентарии хотят обязать артистов иметь при себе справку от врачей и отрицательный тест на CoViD-19.

Сейчас подобные требования действуют лишь для аниматоров, которые посещают садики или школы. А вот на дом к ребёнку может прийти совершенно любой человек в костюме и принести ему не только подарки, но и вирусную инфекцию. За день аниматор в силах обойти 20 детей, что создаёт серьёзную угрозу быстрого распространения инфекционных заболеваний, уверен автор инициативы, депутат Дмитрий Гусев.