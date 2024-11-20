Путин и Моди растолковали Западу важный знак – российского лидера изгоем не сделать

Странам Запада во главе с США так и не удалось сделать российского лидера Владимира Путина «политическим изгоем» и изолировать его от контактов на мировой арене, о чём свидетельствуют его международные поездки. Этим выводом поделилось агентство Bloomberg в статье накануне визита президента России в Индию на встречу с премьер-министром Нарендраой Моди.

«Путин планирует посетить Индию,... что является ещё одним признаком того, что усилия США по его изоляции на мировой арене проваливаются. Готовность Моди общаться с Путиным вызывает беспокойство в США, которые пытались сделать российского лидера изгоем из-за конфликта на Украине», — отмечают аналитики.