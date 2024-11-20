Путин и Моди растолковали Западу важный знак – российского лидера изгоем не сделать
Bloomberg объявил о провале попыток Запада изолировать Путина на мировой арене
Премьер Индии Нарендра Моди с президентом России Владимиром Путиным в Казани. Life.ru
Странам Запада во главе с США так и не удалось сделать российского лидера Владимира Путина «политическим изгоем» и изолировать его от контактов на мировой арене, о чём свидетельствуют его международные поездки. Этим выводом поделилось агентство Bloomberg в статье накануне визита президента России в Индию на встречу с премьер-министром Нарендраой Моди.
«Путин планирует посетить Индию,... что является ещё одним признаком того, что усилия США по его изоляции на мировой арене проваливаются. Готовность Моди общаться с Путиным вызывает беспокойство в США, которые пытались сделать российского лидера изгоем из-за конфликта на Украине», — отмечают аналитики.
Российский лидер провёл переговоры с индийским премьером в рамках саммита БРИКС в прошлом месяце, напоминает агентство. Там обратили внимание и на то, что Моди встречался с Путиным в Москве в июле во время первой поездки в Россию после своей победы на выборах.
К слову, переговоры Путина с Моди на саммите БРИКС в Казани стартовали с курьёза. Росийский лидер начал говорить, забыв о переводчике, а когда заметил удивлённый взгляд премьера Индии, напомнил о сложившихся между ними тёплых отношениях. В ходе переговоров стороны, в частности, обсудили ситуацию на Украине. Моди отметил, что индийские власти готовы оказать любое содействие для мирного решения конфликта.