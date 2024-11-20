Более 200 жителей Подмосковья отдали личное оружие на СВО с начала года

С начала года более 200 жителей Подмосковья передали своё личное оружие в военные части, откуда его отправят в зону СВО. Об этом рассказал представитель Росгвардии по Московской области Антон Фокин в беседе с 360.ru.

По его словам, для того чтобы передать оружие в зону СВО надо заполнить специальную форму на сайте Росгвардии, указав личные данные, марку ружья и контакты. В течение двух дней с человеком свяжутся, а потом примут его оружие на хранение с последующей передачей в зону боевых действий.

«Все пытаются помочь военнослужащим, поэтому делают, что могут. Одни собирают гуманитарную помощь, другие отдают оружие. Ружья, например, очень эффективны в борьбе с дронами. Особенно гладкоствольные, 12-го калибра. Такое оружие изначально предназначено для охоты на пернатую дичь, но справляется и с другими «птичками», — добавил Антон Фокин.