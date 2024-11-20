Более 200 жителей Подмосковья отдали личное оружие на СВО с начала года
С начала года более 200 жителей Подмосковья передали своё личное оружие в военные части, откуда его отправят в зону СВО. Об этом рассказал представитель Росгвардии по Московской области Антон Фокин в беседе с 360.ru.
По его словам, для того чтобы передать оружие в зону СВО надо заполнить специальную форму на сайте Росгвардии, указав личные данные, марку ружья и контакты. В течение двух дней с человеком свяжутся, а потом примут его оружие на хранение с последующей передачей в зону боевых действий.
«Все пытаются помочь военнослужащим, поэтому делают, что могут. Одни собирают гуманитарную помощь, другие отдают оружие. Ружья, например, очень эффективны в борьбе с дронами. Особенно гладкоствольные, 12-го калибра. Такое оружие изначально предназначено для охоты на пернатую дичь, но справляется и с другими «птичками», — добавил Антон Фокин.
Ранее стало известно, что Народный фронт доставил гуманитарную помощь в Украинск в ДНР, несмотря на продолжающиеся удары дронов-камикадзе. В город, где проживает около 600 человек, направили 50 продуктовых наборов для местных жителей. Напомним, что Минобороны РФ сообщило об освобождении Украинска 26 сентября. Город является важным стратегическим пунктом на пути полного освобождения всей территории ДНР.