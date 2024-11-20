«Надулась и умерла»: Самойлова объяснила шокирующую смерть своей козы

Блогерша Оксана Самойлова призналась, что до сих пор плачет, когда вспоминает смерть козы во время съёмок телешоу «Большое переселение», где по сценарию теледива вместе с мужем Джиганом и детьми заехала в сельский дом. По словам Самойловой, она до сих пор чувствует себя виноватой.

«Я даже сейчас могу заплакать. Это не моё животное, и я несла за него ответственность. Ужасно, я до сих пор чувствую свою вину. Но мы никогда не имели дело с козами. Это сейчас после этой ситуации и общения с ветеринарами мы знаем, что коза может объесться клевера, надуться и погибнуть», — поделилась блогерша в соцсети.

Она призналась, что представляла себе уход за козой простым делом. Мол, животное нужно просто выпустить утром на луг, потом загнать обратно. Никто не знал, что от переедания козы умирают, добавила Самойлова. Кроме неё, жуткий стресс испытали дети, они были шокированы трагедией и долго переживали.