«Надулась и умерла»: Самойлова объяснила шокирующую смерть своей козы
Самойлова рассказала, что коза умерла от переедания на шоу «Большое переселение»
Оксана Самойлова и Джиган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun
Блогерша Оксана Самойлова призналась, что до сих пор плачет, когда вспоминает смерть козы во время съёмок телешоу «Большое переселение», где по сценарию теледива вместе с мужем Джиганом и детьми заехала в сельский дом. По словам Самойловой, она до сих пор чувствует себя виноватой.
«Я даже сейчас могу заплакать. Это не моё животное, и я несла за него ответственность. Ужасно, я до сих пор чувствую свою вину. Но мы никогда не имели дело с козами. Это сейчас после этой ситуации и общения с ветеринарами мы знаем, что коза может объесться клевера, надуться и погибнуть», — поделилась блогерша в соцсети.
Она призналась, что представляла себе уход за козой простым делом. Мол, животное нужно просто выпустить утром на луг, потом загнать обратно. Никто не знал, что от переедания козы умирают, добавила Самойлова. Кроме неё, жуткий стресс испытали дети, они были шокированы трагедией и долго переживали.
Напомним, у Оксаны Самойловой и Джигана произошла трагедия: у пары умерла коза. Об этом стало известно на съёмках шоу «Большое переселение», где звёздное семейство по сюжету обменивается домом с другой семьей и «примеряет» на себя новые условия быта. Коза принадлежала семье Морозовых, в жилище которых по сюжету заехала Самойлова с мужем и детьми. В один из дней животное нашли мёртвым в сарае. Позже Джиган подарил Самойловой другую козу, которую назвали Мими.