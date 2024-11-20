ВС РФ нашли трофеи ВСУ в Новоалексеевки, в том числе флаг нацисткой Германии
Опубликованы кадры освобождения населённого пункта Новоалексеевка в ДНР армией России. Материалами с фронта поделился телеканал «Звезда» на своём сайте.
ВС РФ разгромили ВСУ и освободили населённый пункт Новоалексеевка в ДНР. Видео © Телеканал «Звезда»
Наши парни поделились кадрами уничтожения бойцов ВСУ, снятыми с беспилотных летательных аппаратов. ВС РФ активно и быстро поникали в лесные зоны с помощью бронетехники и нейтрализовали киевских солдат в укреплённых местах.
Бойцы РФ нашли различные трофеи ВСУ, в том числе флаг нацистской Германии. Видео © Телеканал «Звезда»
Также на видео показаны различные трофеи, которые армия России получила в «подарок» от противника. ВС РФ смогли найти вооружение и символику, которую неприятель обычно вешал на своих блиндажах. Так, например, наши парни наткнулись на флаг нацистской Германии и даже флаг Ямайки.
Напомним, что об освобождении Новоалексеевки стало известно 18 ноября. Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль данный населённый пункт. Об этом уже сообщили в Минобороны России. Ведомство также поделилось различными кадрами освобождения посёлка в ДНР.