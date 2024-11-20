Наши парни поделились кадрами уничтожения бойцов ВСУ, снятыми с беспилотных летательных аппаратов. ВС РФ активно и быстро поникали в лесные зоны с помощью бронетехники и нейтрализовали киевских солдат в укреплённых местах.

Также на видео показаны различные трофеи, которые армия России получила в «подарок» от противника. ВС РФ смогли найти вооружение и символику, которую неприятель обычно вешал на своих блиндажах. Так, например, наши парни наткнулись на флаг нацистской Германии и даже флаг Ямайки.