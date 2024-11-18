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18 ноября, 17:13

Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоалексеевки

Появились кадры боевой работы наших бойцов группировки войск «Центр» при освобождении Новоалексеевки в Донецкой Народной Республике. Видео опубликовали в пресс-службе Минобороны России.

Освобождение Новоалексеевки. Видео © Telegram / Минобороны России

На ролике видно, как солдаты при поддержке бронетехники быстро проникают в лесные зоны и нейтрализуют противника в укреплённых местах. Также команды ударных дронов поражают технику и личный состав врага, что способствует продвижению штурмовых отрядов. Благодаря активным и решительным действиям, военнослужащие заняли ключевые позиции и установили российский флаг в населённом пункте.

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Как сообщал Life.ru, российские войска взяли под контроль населённый пункт Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике. А на прошлой неделе ВС РФ освободили Ленинское, Макаровку, Вознесенку, Ровнополь в ДНР, село Дорожнянка под Запорожьем и Колесниковку в Харьковской области.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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