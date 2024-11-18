Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоалексеевки

На ролике видно, как солдаты при поддержке бронетехники быстро проникают в лесные зоны и нейтрализуют противника в укреплённых местах. Также команды ударных дронов поражают технику и личный состав врага, что способствует продвижению штурмовых отрядов. Благодаря активным и решительным действиям, военнослужащие заняли ключевые позиции и установили российский флаг в населённом пункте.