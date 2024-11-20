Дома, кэш, сабли, шашки и османские ятаганы: Обыск пролил свет на роскошную жизнь экс-мэра Петрозаводска
У экс-мэра Любарского при обыске нашли саблю из серебра и два османских ятагана
Во время обысков в московской квартире бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского, подозреваемого в получении взятки, полиция обнаружила два ятагана времён Османской империи, шашку донских казаков ручной работы и выполненную на заказ саблю из серебра. Об этом пишет Mash.
Недвижимость и имущество Владимира Любарского. Видео © Telegram / Mash
Также из люксовых вещей у подозреваемого найдены часики Seiko, Hamilton и Rado — золотые, с кожаными ремешками. А ещё: бусы жены, шкатулки, пачки с рублями по 5000, чехол для очков Prada. Кроме того, обыски проходили в его 120-метровом доме в селе Спасская Губа в Карелии. Помимо всего прочего, жилище имело собственный причал, байдарки, квадроциклы, болотоходы, багги. В комнатах найдены брендовые одежда и аксессуары.
Ещё у бывшего градоначальника есть загородный дом в Ярославской области с участком площадью 4,5 га, баней в 51 квадратный метр. Само жилище имеет размеры в 140 квадратов, к нему примыкает огромный гараж. На кадрах — видео из его дома в Карелии, а на фото — из квартиры в Москве.
Напомним, полиция задержала экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского по подозрению в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Утром 20 ноября в его доме прошли обыски. По предварительным данным, Любарский получил деньги в рамках соглашения с компанией «Диетгрупп», которая осуществляла поставки питания в больницы и поликлиники. Также вскрылись его связи с преступными группировками, промышлявшими в 90-ых годах. Например, квартира, где проживал экс-чиновник, принадлежит Максиму Свидскому, сыну одного из совладельцев строительной компании «Сана». Свидский ранее имел связи с Карловской преступностью, он также был осуждён за содержание притонов, нанесение побоев, изнасилование и групповое хулиганство.