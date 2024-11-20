Дома, кэш, сабли, шашки и османские ятаганы: Обыск пролил свет на роскошную жизнь экс-мэра Петрозаводска

Во время обысков в московской квартире бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского, подозреваемого в получении взятки, полиция обнаружила два ятагана времён Османской империи, шашку донских казаков ручной работы и выполненную на заказ саблю из серебра. Об этом пишет Mash.

Недвижимость и имущество Владимира Любарского. Видео © Telegram / Mash

Также из люксовых вещей у подозреваемого найдены часики Seiko, Hamilton и Rado — золотые, с кожаными ремешками. А ещё: бусы жены, шкатулки, пачки с рублями по 5000, чехол для очков Prada. Кроме того, обыски проходили в его 120-метровом доме в селе Спасская Губа в Карелии. Помимо всего прочего, жилище имело собственный причал, байдарки, квадроциклы, болотоходы, багги. В комнатах найдены брендовые одежда и аксессуары.

Результаты обыска в доме Владимира Любарского. Фото © Telegram / Mash

Результаты обыска в доме Владимира Любарского. Фото © Telegram / Mash

Ещё у бывшего градоначальника есть загородный дом в Ярославской области с участком площадью 4,5 га, баней в 51 квадратный метр. Само жилище имеет размеры в 140 квадратов, к нему примыкает огромный гараж. На кадрах — видео из его дома в Карелии, а на фото — из квартиры в Москве.