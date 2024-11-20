«Спартак» нанёс «Амуру» 14-е поражение подряд в КХЛ

«Спартак» победил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 7:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Герман Рубцов (4-я минута), Александр Пашин (11), Адам Ружичка (17), Егор Савиков (34), Александр Беляев (40), Иван Морозов (40) и Николай Голдобин (48). У гостей отличились Виктор Балдаев (17), Владислав Барулин (47) и Игнат Коротких (49).

Эта победа стала третьей подряд для «Спартака», который набрал 41 очко в 28 играх и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» потерпел 14-е поражение кряду и с 13 очками в 28 играх идёт на последнем, 12-м месте на Востоке.

В других матчах дня «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» (2:1), московское «Динамо» переиграло «Сибирь» (4:2), «Северсталь» оказалась сильнее «Адмирала» (2:1), а казанский «Ак Барс» выиграл у «Нефтехимика» (2:0).