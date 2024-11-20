Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 20:06

«Спартак» нанёс «Амуру» 14-е поражение подряд в КХЛ

«Спартак» победил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 7:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Герман Рубцов (4-я минута), Александр Пашин (11), Адам Ружичка (17), Егор Савиков (34), Александр Беляев (40), Иван Морозов (40) и Николай Голдобин (48). У гостей отличились Виктор Балдаев (17), Владислав Барулин (47) и Игнат Коротких (49).

Эта победа стала третьей подряд для «Спартака», который набрал 41 очко в 28 играх и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» потерпел 14-е поражение кряду и с 13 очками в 28 играх идёт на последнем, 12-м месте на Востоке.

«Спартак» взял реванш у «Адмирала» за поражение во Владивостоке
«Спартак» взял реванш у «Адмирала» за поражение во Владивостоке

В других матчах дня «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» (2:1), московское «Динамо» переиграло «Сибирь» (4:2), «Северсталь» оказалась сильнее «Адмирала» (2:1), а казанский «Ак Барс» выиграл у «Нефтехимика» (2:0).

В прошлом матче «Амур» встречался с петербургским СКА и нарвался на дубль Евгения Кузнецова. Одна из его шайб и вовсе стала украшением сезона.

Обложка ©

Telegram / ХК «Спартак» Москва

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ХК Спартак
  • ХК Амур
  • кхл
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar