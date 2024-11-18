Чудо-гол Кузнецова помог СКА обыграть «Амур» в КХЛ

Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург) на домашнем льду одержал победу над хабаровским «Амуром» в рамках регулярного сезона FONBET Чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счётом 6:3 (2:0, 3:2, 1:1).

Дублем отметился Евгений Кузнецов, также в ворота соперника по разу забросили Владимир Алистратов, Сергей Плотников, Иван Зинченко и Михаил Григоренко. В составе «Амура» дважды отличился Яков Рылов, ещё одну шайбу забросил Артур Гиздатуллин.

Гол Евгения Кузнецова в ворота «Амура». Видео © Х / KHL

Примечательно, что Яков Рылов в возрасте 39 лет и 208 дней стал самым возрастным защитником в истории КХЛ, оформившим дубль. Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Зубову, который забил дважды в матче СКА против «Атланта» 23 ноября 2009 года, когда ему было 39 лет и 124 дня.

После этой победы СКА набрал 37 очков и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» продолжил серию поражений, которая теперь составляет 13 матчей подряд, и занимает 12-е место на Востоке с 13 очками. В следующем матче СКА встретится с нижегородским «Торпедо» на своём льду, тогда как «Амур» сыграет на выезде против московского «Спартака».