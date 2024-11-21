Тренер «Вашингтона» раскрыл реакцию Овечкина на полученную травму

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был огорчён травмой, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой». Об этом рассказал главный тренер «столичных» Спенсер Карбери.

«Алекс был огорчён своей травмой, но готов поспорить, что ситуация довольно быстро изменится. Он довольно позитивный парень, который умеет смотреть на вещи в положительном свете», — приводит слова Карбери пресс-служба «Вашингтона».

Специалист уверен, что умысла в действиях игрока «Юты» Джека Макбэйна не было, тот просто потерял контроль над катанием. Карбери уточнил, что россиянин не завершил сезон, его статус остаётся «с недели на неделю».