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21 ноября, 00:47

Тренер «Вашингтона» раскрыл реакцию Овечкина на полученную травму

Тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин был огорчён травмой

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был огорчён травмой, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой». Об этом рассказал главный тренер «столичных» Спенсер Карбери.

«Алекс был огорчён своей травмой, но готов поспорить, что ситуация довольно быстро изменится. Он довольно позитивный парень, который умеет смотреть на вещи в положительном свете», — приводит слова Карбери пресс-служба «Вашингтона».

Специалист уверен, что умысла в действиях игрока «Юты» Джека Макбэйна не было, тот просто потерял контроль над катанием. Карбери уточнил, что россиянин не завершил сезон, его статус остаётся «с недели на неделю».

Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после травмы
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после травмы

До травмы Овечкин успел забросить «Юте» две шайбы, огорчив 178-го вратаря в НХЛ. Это позволило 39-летнему форварду повторить достижение чешкого хоккеиста Яромира Ягра. В нынешнем сезоне Овечкин с 15 шайбами в 18 играх лидирует в гонке лучших снайперов.

Обложка ©

nhl.com/capitals

Артур Лапсаков
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