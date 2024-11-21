Тренер «Вашингтона» раскрыл реакцию Овечкина на полученную травму
Тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин был огорчён травмой
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был огорчён травмой, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой». Об этом рассказал главный тренер «столичных» Спенсер Карбери.
«Алекс был огорчён своей травмой, но готов поспорить, что ситуация довольно быстро изменится. Он довольно позитивный парень, который умеет смотреть на вещи в положительном свете», — приводит слова Карбери пресс-служба «Вашингтона».
Специалист уверен, что умысла в действиях игрока «Юты» Джека Макбэйна не было, тот просто потерял контроль над катанием. Карбери уточнил, что россиянин не завершил сезон, его статус остаётся «с недели на неделю».
До травмы Овечкин успел забросить «Юте» две шайбы, огорчив 178-го вратаря в НХЛ. Это позволило 39-летнему форварду повторить достижение чешкого хоккеиста Яромира Ягра. В нынешнем сезоне Овечкин с 15 шайбами в 18 играх лидирует в гонке лучших снайперов.