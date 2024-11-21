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21 ноября, 08:08

В Астраханской области сбили два беспилотника ВСУ

Два вражеских БПЛА сбито в Астраханской области. По данным SHOT, беспилотники были ликвидированы в небе над Ахтубинском. По разрушенным обломкам, предварительно, установлена модель беспилотника — «Бобёр». Дальность полета такого дрона — 800-1000 км.

Беспилотник ВСУ, заснятый в Астраханской области. Видео © SHOT

Местные власти рекомендовали жителям города оставаться дома. Эвакуацию школ и детских садов не проводили.

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Напомним, ночью в небе над Волгоградской областью уже сбили беспилотник. Позднее власти ограничивали работу аэропорта административного центра региона. Известно, что также один БПЛА сбили в Калачевском районе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Матвей Константинов
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