В Астраханской области сбили два беспилотника ВСУ
Два вражеских БПЛА сбито в Астраханской области. По данным SHOT, беспилотники были ликвидированы в небе над Ахтубинском. По разрушенным обломкам, предварительно, установлена модель беспилотника — «Бобёр». Дальность полета такого дрона — 800-1000 км.
Беспилотник ВСУ, заснятый в Астраханской области. Видео © SHOT
Местные власти рекомендовали жителям города оставаться дома. Эвакуацию школ и детских садов не проводили.
Напомним, ночью в небе над Волгоградской областью уже сбили беспилотник. Позднее власти ограничивали работу аэропорта административного центра региона. Известно, что также один БПЛА сбили в Калачевском районе.
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