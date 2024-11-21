В Астраханской области сбили два беспилотника ВСУ

Два вражеских БПЛА сбито в Астраханской области. По данным SHOT, беспилотники были ликвидированы в небе над Ахтубинском. По разрушенным обломкам, предварительно, установлена модель беспилотника — «Бобёр». Дальность полета такого дрона — 800-1000 км.