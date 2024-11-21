«Погиб, защищая правду»: Боуз со слезами на глазах почтил память продюсера RT Бучаева

Участники форума «Диалог о фейках 2.0» в Москве почтили память погибшего на СВО 27-летнего продюсера RT Магомеда Бучаева. Во время одной из сессий ведущий RT Чей Боуз, еле сдерживая слёзы, рассказал о героизме своего коллеги.

«Он погиб, защищая правду. Он ушёл добровольцем, погиб, защищая своих сослуживцев, товарищей... Он был отличным парнем, и я горжусь своей дружбой с ним. И Россия должна гордиться такими людьми», — заявил Боуз.