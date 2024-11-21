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21 ноября, 11:55

«Погиб, защищая правду»: Боуз со слезами на глазах почтил память продюсера RT Бучаева

Чей Боуз почтил память погибшего на СВО продюсера RT Магомеда Бучаева

Магомед Бучаев. Обложка © RT

Магомед Бучаев. Обложка © RT

Участники форума «Диалог о фейках 2.0» в Москве почтили память погибшего на СВО 27-летнего продюсера RT Магомеда Бучаева. Во время одной из сессий ведущий RT Чей Боуз, еле сдерживая слёзы, рассказал о героизме своего коллеги.

«Он погиб, защищая правду. Он ушёл добровольцем, погиб, защищая своих сослуживцев, товарищей... Он был отличным парнем, и я горжусь своей дружбой с ним. И Россия должна гордиться такими людьми», — заявил Боуз.

Бучаев отправился на фронт в качестве добровольца. В начале ноября он участвовал в штурме Часова Яра в ходе СВО. По словам сослуживцев, боев взял на себя основной удар противника и ценой собственной жизни спас нескольких товарищей из своего отряда.

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Борис Эльфанд
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