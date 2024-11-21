«Депрессия или стремление к власти и контролю»: Почему люди становятся террористами

Терроризм представляет собой сложное и многогранное явление, касающееся различных сфер жизни человека, разнообразными и комплексными могут быть и психологические факторы, стоящие за террористической активностью, заявила психолог Елизавета Чернова.

«Террористами не рождаются, ими становятся в силу различных факторов. Например, к желанию создать террористический акт склонны люди, которые стремятся к власти и контролю», — подчеркнула собеседница RuNews24.ru.

Ещё одна причина — желание отомстить обществу или государству по личным причинам. Кроме того, террористы могут объяснять свои преступления чувством несправедливости и дискриминации. Также они могут оказаться под влиянием идеологических убеждений и фанатизма.