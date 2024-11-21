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21 ноября, 09:46

Россия вступится за Белоруссию при нападении, заявили в Госдуме

Депутат Картаполов: При нападении Запада на Белоруссию Россия окажет поддержку

Москва окажет необходимую поддержку Минску в случае нападения на Белоруссию, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, у Запада не получится выполнить задуманный план по атаке республики с трёх сторон.

«Конечно, окажет. Именно для этого в обновлённой доктрине нашей появились конкретные упоминания Республики Беларусь, раньше их не было, было написано союзники и всё, а сейчас конкретно написано. Это для того, чтобы горячие головы остудить», — заявил Картаполов в разговоре с РИА «Новости».

Возникновение подобных планов у Запада, по мнению Картаполова, является результатом предыдущих неудач. Депутат напомнил о провале «цветной революции» в 2020 году. Кроме того, Западу не нравится сотрудничество России и Белоруссии в рамках Союзного государства, добавил парламентарий.

Напомним, что ранее канал ОНТ опубликовал расследование о вторжении НАТО на территорию Белоруссии. Страну планируют атаковать с трёх сторон — из Польши, Литвы и Украины. Подготовкой боевиков занимаются инструкторы польского спецназа «Гром». По словам главы комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого, попытки НАТО обречены на провал.

В Белоруссии пройдут командно-штабные учения в преддверии выборов президента
В Белоруссии пройдут командно-штабные учения в преддверии выборов президента
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ТАСС / Zuma

Полина Никифорова
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