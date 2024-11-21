Россия вступится за Белоруссию при нападении, заявили в Госдуме

Москва окажет необходимую поддержку Минску в случае нападения на Белоруссию, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, у Запада не получится выполнить задуманный план по атаке республики с трёх сторон.

«Конечно, окажет. Именно для этого в обновлённой доктрине нашей появились конкретные упоминания Республики Беларусь, раньше их не было, было написано союзники и всё, а сейчас конкретно написано. Это для того, чтобы горячие головы остудить», — заявил Картаполов в разговоре с РИА «Новости».

Возникновение подобных планов у Запада, по мнению Картаполова, является результатом предыдущих неудач. Депутат напомнил о провале «цветной революции» в 2020 году. Кроме того, Западу не нравится сотрудничество России и Белоруссии в рамках Союзного государства, добавил парламентарий.