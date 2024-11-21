Силуанов ответил на вопрос, есть ли у него криптокошелёк

Криптовалюта является непредсказуемым и волатильным инструментом для сбережений. Однако эта цифровая валюта подходит для внешнеторговых операций, так как позволяет проводить расчёты без участия коммерческих банков из недружественных государств, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

По словам министра, криптовалюта и её курс непредсказуемы. Вместе с тем она подходит с точки зрения внешнеторговых операций.

«И наше законодательство, которое в этом году было скорректировано, позволяет осуществлять расчёты с использованием цифровых финансовых активов, токенов и так далее и тому подобное», — подчеркнул министр в эфире телеканала «Россия 24».