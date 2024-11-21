Силуанов ответил на вопрос, есть ли у него криптокошелёк
Силуанов рассказал, что ему интересна криптовалюта, но криптокошелька у него нет
Антон Силуанов. Обложка © Life.ru
Криптовалюта является непредсказуемым и волатильным инструментом для сбережений. Однако эта цифровая валюта подходит для внешнеторговых операций, так как позволяет проводить расчёты без участия коммерческих банков из недружественных государств, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.
По словам министра, криптовалюта и её курс непредсказуемы. Вместе с тем она подходит с точки зрения внешнеторговых операций.
«И наше законодательство, которое в этом году было скорректировано, позволяет осуществлять расчёты с использованием цифровых финансовых активов, токенов и так далее и тому подобное», — подчеркнул министр в эфире телеканала «Россия 24».
Силуанов также рассказал о личном отношении к криптовалюте. По словам министра, эта тема ему интересна, но криптокошелька у него нет.
Ранее в Министерстве энергетики выступили с предложением ограничить майнинг криптовалют в некоторых регионах России. По словам замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина, страна может столкнуться с дефицитом электричества из-за майнеров.