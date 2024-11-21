Захарова: Американская база ПРО в Польше давно находится в числе целей ВС России
База противоракетной обороны (ПРО) США в Польше является одной из приоритетных целей ВС РФ для возможного поражения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«С учётом характера уровня угроз, возникающих от подобного рода западных военных объектов, база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений», — заявила Захарова на брифинге.
По её словам, Россия пристально следила за «американо-натовским долгостроем». Создание базы представитель МИД РФ назвала очередным откровенно провокационным шагом США и их союзников по НАТО. Данный шаг укладывается в многолетнюю деструктивную практику подтягивания к границам РФ военной инфраструктуры Североатлантического альянса, указала Захарова. В итоге это вместе с другими действиями Соединённых Штатов ведёт к подрыву стратегической стабильность, нарастанию стратегических рисков и повышению общего уровня ядерной опасности.
Напомним, что в июне сообщалось, что система ПРО Aegis Ashore в Польше вышла на полную операционную готовность. По словам военного эксперта, объект находится в зоне поражения «Искандеров».
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