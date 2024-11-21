Захарова: Американская база ПРО в Польше давно находится в числе целей ВС России

База противоракетной обороны (ПРО) США в Польше является одной из приоритетных целей ВС РФ для возможного поражения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С учётом характера уровня угроз, возникающих от подобного рода западных военных объектов, база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений», — заявила Захарова на брифинге.