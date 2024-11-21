Жительница Тюмени полезла играть с собакой и лишилась двух пальцев
Собака в вольере на базе отдыха откусила большой палец жительнице Тюмени
Вольер, в котором находилась собака, укусившая женщину в Тюменской области. Обложка © URA.ru
Трагедией обернулось желание жительницы Тюмени отдохнуть с семьёй на базе «Акватория». Местная собака породы акита откусила ей палец. Нападение произошло на газах у детей женщины, которые заработали психологическую травму.
«В какой-то момент дети увидели щенков у вольера со взрослой собакой — американской акитой, мы подошли к животным. Пёс в вольере вилял хвостом, был настроен игриво, поэтому я протянула к нему руку, но собака вцепилась в кисть и затащила руку по плечо через прутья вольера. Я пыталась отбиться, но в итоге пёс откусил мне большой палец на левой руке», — рассказала Анна.
Управляющая базой отвезла её в больницу, однако пришить палец обратно не получилось, из-за заражения тканей потребовалась ампутация. Пиар-менеджер «Акватории» Артур Назаров уверяет, что на территории висят таблички с предупреждением, а пострадавшая полезла к собаке, находясь в нетрезвом состоянии.
«Пострадавшая в момент нападения была нетрезва, сама полезла к животному, хотя у нас на территории висят предупреждающие таблички. В больницу ее возила моя мама, которой она впоследствии сказала, что претензий не имеет», — отметил собеседник URA.ru.
По его словам, пострадавшей предложили 200 тысяч рублей в качестве компенсации, однако Анна с мужем потребовали 500 тысяч, а от благотворительного сбора отказались. Женщина отрицает, что была пьяной. Она утверждает, что переговоров о компенсации не вела, однако ей предлагали 100 тысяч. Анна отказалась от денег и обратилась в полицию и СК.
Тюменка заявила, что хочет обратить внимание властей на соблюдение мер безопасности на базах отдыха и призвать руководство подобных заведений к ответственности. В «Акватории» добавили, что агрессивную собаку усыпили. Назаров также подчеркнул, что предложение о помощи остаётся в силе.
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