Жительница Тюмени полезла играть с собакой и лишилась двух пальцев

Трагедией обернулось желание жительницы Тюмени отдохнуть с семьёй на базе «Акватория». Местная собака породы акита откусила ей палец. Нападение произошло на газах у детей женщины, которые заработали психологическую травму.

«В какой-то момент дети увидели щенков у вольера со взрослой собакой — американской акитой, мы подошли к животным. Пёс в вольере вилял хвостом, был настроен игриво, поэтому я протянула к нему руку, но собака вцепилась в кисть и затащила руку по плечо через прутья вольера. Я пыталась отбиться, но в итоге пёс откусил мне большой палец на левой руке», — рассказала Анна.

Управляющая базой отвезла её в больницу, однако пришить палец обратно не получилось, из-за заражения тканей потребовалась ампутация. Пиар-менеджер «Акватории» Артур Назаров уверяет, что на территории висят таблички с предупреждением, а пострадавшая полезла к собаке, находясь в нетрезвом состоянии.

«Пострадавшая в момент нападения была нетрезва, сама полезла к животному, хотя у нас на территории висят предупреждающие таблички. В больницу ее возила моя мама, которой она впоследствии сказала, что претензий не имеет», — отметил собеседник URA.ru.

По его словам, пострадавшей предложили 200 тысяч рублей в качестве компенсации, однако Анна с мужем потребовали 500 тысяч, а от благотворительного сбора отказались. Женщина отрицает, что была пьяной. Она утверждает, что переговоров о компенсации не вела, однако ей предлагали 100 тысяч. Анна отказалась от денег и обратилась в полицию и СК.