Трамп анонсировал продажу гитар с лозунгом «Сделаем Америку вновь великой»
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Новоизбранный президент США Дональд Трамп анонсировал продажи гитар с эксклюзивным дизайном. На лимитированную серию музыкальных инструментов будет нанесён лозунг: «Сделаем Америку вновь великой». Некоторые из них политик подписал самостоятельно.
«Скоро в продаже. Ограниченная серия гитар... Всего 1,3 тысячи акустических и электрогитар, некоторые подписаны мной лично», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
По имеющимся данным сайта Trump Guitars, инструменты уже поступили в продажу. Из них 275 новоизбранный президент подписал самостоятельно. Надпись выполнена на корпусе перламутровой краской, а на гриф нанесена цифра 45, отсылая к прошлому президентскому сроку Трампа.
Стартовая цена особых инструментов — тысяча долларов. Однако гитары, которые подписал Трамп, стоят дороже — 10-15 тысяч долларов. При этом доставку придётся ждать не менее 2-3 недели.
А ранее Life.ru рассказал, что Илон Маск не станет принимать участие в формировании будущей администрации Трампа. Напомним, избранный президент США назначил миллиардера одним из глав Департамента государственной эффективности (DOGE). При этом американские журналисты крайне обеспокоены тем, что тёплые взаимоотношения между Трампом и основателем Space X могут испортиться из-за различий в их взглядах на американо-китайские отношения.