Трамп анонсировал продажу гитар с лозунгом «Сделаем Америку вновь великой»

Новоизбранный президент США Дональд Трамп анонсировал продажи гитар с эксклюзивным дизайном. На лимитированную серию музыкальных инструментов будет нанесён лозунг: «Сделаем Америку вновь великой». Некоторые из них политик подписал самостоятельно.

«Скоро в продаже. Ограниченная серия гитар... Всего 1,3 тысячи акустических и электрогитар, некоторые подписаны мной лично», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По имеющимся данным сайта Trump Guitars, инструменты уже поступили в продажу. Из них 275 новоизбранный президент подписал самостоятельно. Надпись выполнена на корпусе перламутровой краской, а на гриф нанесена цифра 45, отсылая к прошлому президентскому сроку Трампа.