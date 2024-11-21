В Москве трое получили сроки за организацию незаконной миграции через браки

Троим россиянам вынесен приговор за организацию незаконной миграции при помощи фиктивных браков по решению Бутырского суда Москвы. Об этом следует из заявления пресс-службы суда.

«Ахмедов Мурсал Мубариз оглы признан виновным в совершении преступления... Назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии (ИК). Четайкин Виктор Викторович — назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК. Абрамова Татьяна Михайловна — 3 лет лишения свободы, назначенное наказание считается условным с испытательным сроком 4 года», — говорится в сообщении.