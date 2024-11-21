В Москве трое получили сроки за организацию незаконной миграции через браки
В Москве три человека получили условные сроки за организацию незаконной миграции. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Троим россиянам вынесен приговор за организацию незаконной миграции при помощи фиктивных браков по решению Бутырского суда Москвы. Об этом следует из заявления пресс-службы суда.
«Ахмедов Мурсал Мубариз оглы признан виновным в совершении преступления... Назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии (ИК). Четайкин Виктор Викторович — назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК. Абрамова Татьяна Михайловна — 3 лет лишения свободы, назначенное наказание считается условным с испытательным сроком 4 года», — говорится в сообщении.
В суде уточнили, что осуждённые занимались привлечением иностранных граждан к браку с российскими гражданами для быстрого получения разрешения на временное проживание. Также они помогали в решении юридических вопросов и документов.
Кроме того, в данный момент Правительство РФ занято разработкой пакета законопроектов по миграционной политике. Уже принято решение о сокращении числа квот для приезжих вдвое, до 5,5 тысячи документов. Правоохранители планируют блокировать ресурсы, которые предоставляют незаконные услуги по прохождению экзаменов для приезжих.