Бумажная, электронная или аудиокнига? В каком формате лучше усваивается литература

Бумажные книги имеют преимущество перед электронными, заявила психолог Станислава Зарудная. По её словам, при листании страниц активизируются фотографическая память и тактильные ощущения, которые помогают лучше воспринимать информацию.

Эксперт подчеркнула в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что важную информацию лучше читать с бумажных носителей. Что касается аудиокниг, то они тоже обладают массой преимуществ, например, снижают нагрузку на глаза и освобождают время для других забот, однако восприятие от них хуже.