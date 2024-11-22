Бумажная, электронная или аудиокнига? В каком формате лучше усваивается литература
Психолог Зарудная считает, что бумажные книги усваиваются лучше электронных
Бумажные книги имеют преимущество перед электронными, заявила психолог Станислава Зарудная. По её словам, при листании страниц активизируются фотографическая память и тактильные ощущения, которые помогают лучше воспринимать информацию.
Эксперт подчеркнула в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что важную информацию лучше читать с бумажных носителей. Что касается аудиокниг, то они тоже обладают массой преимуществ, например, снижают нагрузку на глаза и освобождают время для других забот, однако восприятие от них хуже.
«Если вы ставите аудиокнигу на фон при том, что вы едите в машине или занимаетесь какими-то рутинными домашними делами, то естественно, усвояемость информации будет гораздо меньше, потому что вы будете заняты двумя или несколькими процессами», — заключила психолог.
Ранее сомнолог рекомендовал читать книги при бессоннице. А тренер уверен, что книги можно использовать как домашние тренажёры.