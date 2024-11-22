«Привычка быстрого дофамина»: Любителей коротких роликов предупредили о серьёзной опасности

Регулярный просмотр коротких роликов негативно влияет на концентрацию человека, потому что возникает необходимость постоянно переключаться. В дальнейшем это создает трудности при изучении документов, чтении книг, подготовки проектов и погружении в учёбу, предупредила эксперт по развитию мозга Дарья Пойманова.

Она отметила в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что аналогичная опасность ждёт людей, которые пользуются гаджетами при просмотре телевизора. Особенно это вредного для детей, у которых только формируются привычки и модели поведения во взрослой жизни.