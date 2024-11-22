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22 ноября, 09:58

«Привычка быстрого дофамина»: Любителей коротких роликов предупредили о серьёзной опасности

Эксперт Пойманова: Просмотр коротких роликов негативно влияет на концентрацию

Регулярный просмотр коротких роликов негативно влияет на концентрацию человека, потому что возникает необходимость постоянно переключаться. В дальнейшем это создает трудности при изучении документов, чтении книг, подготовки проектов и погружении в учёбу, предупредила эксперт по развитию мозга Дарья Пойманова.

Она отметила в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что аналогичная опасность ждёт людей, которые пользуются гаджетами при просмотре телевизора. Особенно это вредного для детей, у которых только формируются привычки и модели поведения во взрослой жизни.

«Ты не концентрируешься долго, постоянно потребляешь новый контент, и вырабатывается привычка быстрого дофамина, что все время нужна какая-то новизна», — подчеркнула эксперт.

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Ранее россияне пожаловались на проблемы со зрением из-за гаджетов. А депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить детям до 14 лет доступ в соцсети.

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Борис Эльфанд
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