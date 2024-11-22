«Привычка быстрого дофамина»: Любителей коротких роликов предупредили о серьёзной опасности
Эксперт Пойманова: Просмотр коротких роликов негативно влияет на концентрацию
Регулярный просмотр коротких роликов негативно влияет на концентрацию человека, потому что возникает необходимость постоянно переключаться. В дальнейшем это создает трудности при изучении документов, чтении книг, подготовки проектов и погружении в учёбу, предупредила эксперт по развитию мозга Дарья Пойманова.
Она отметила в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что аналогичная опасность ждёт людей, которые пользуются гаджетами при просмотре телевизора. Особенно это вредного для детей, у которых только формируются привычки и модели поведения во взрослой жизни.
«Ты не концентрируешься долго, постоянно потребляешь новый контент, и вырабатывается привычка быстрого дофамина, что все время нужна какая-то новизна», — подчеркнула эксперт.