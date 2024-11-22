Всё из детства: Психолог назвала главное препятствие на пути к новым знакомствам

Основным препятствием на пути к новым знакомствам является низкая самооценка. Именно она способствует развитию страха, предупредила психолог Дарья Дугенцова.

«Если человек хочет завести новые знакомства, но он не уверен, что понравится собеседнику, или он прикладывает усилия над собой, чтобы произвести впечатление, это указывает на его низкую самооценку», — отметила эксперт.

Она подчеркнула в беседе с NEWS.ru, что самооценка с детства формируется на базе привязанности. Это значит, что если у ребёнка не появилась привязанность к родителям, то во взрослой жизни у него не будет и внутренней опоры, то есть человек не сможет чувствовать уверенности в себе.