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22 ноября, 11:06

Жизнь непредсказуема: Почему мужчинам трудно добиться успеха к 35 годам

Психолог Миллер: Стремление мужчин к самодостаточности чревато стрессом

Многие мужчины к 35 годам выстраивают успешную карьеру, становятся профессионалами в какой-либо сфере и обзаводятся семьями, поэтому в современных условиях общественные ожидания от них вполне обоснованы, однако нет никаких гарантий, что представители сильного пола именно в это время станут самодостаточными.

Об этом рассказала практикующий психолог Александра Миллер. По её словам, зачастую мужчинам трудно добиться успеха к 35 годам, потому что жизнь непредсказуема и каждый из нас может столкнуться с трудностями. Общественное давление тоже является препятствием на пути к самодостаточности.

«Общество часто ожидает от мужчин высоких достижений и успешной карьеры, что создаёт дополнительное давление. Это может приводить к стрессу и выгоранию, когда ожидания не совпадают с реальностью», — подчеркнула эксперт.

Она отметила в беседе с Инфо24, что проблемы с карьерой у мужчин могут возникать из-за отсутствия чётких целей и стратегического планирования, а также наставничества и поддержки. Ещё труднее тем, кто не готов адаптироваться к изменяющимся требованиям работодателей. Тем не менее, успех может прийти в более позднем возрасте, уверена психолог.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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