Путин созвонился с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем
Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем. Инициатива исходила от африканской республики, сообщили в Кремле.
Там добавили, что лидеры стран высказались в пользу укрепления традиционно дружественных отношений Москвы и Дакара в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе речь идёт о реализации перспективных совместных проектов в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве. Путин и Фай согласились, что российский бизнес должен активнее участвовать в работе с сенегальскими партнёрами.
«Обсуждена также ситуация в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки в связи с сохраняющейся там нестабильностью, вызванной действиями террористических группировок», — добавили в Кремле.
Путин пригласил президента Сенегала посетить с визитом Россию, Фай принял приглашение.
Напомним, что ранее Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Стороны обсудили важность расширения традиционно дружественных и взаимовыгодных связей в русле договорённостей, которые были достигнуты во время переговоров политиков в октябре прошлого года.
Life.ru