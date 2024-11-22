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22 ноября, 11:53

Путин созвонился с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем. Инициатива исходила от африканской республики, сообщили в Кремле.

Там добавили, что лидеры стран высказались в пользу укрепления традиционно дружественных отношений Москвы и Дакара в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе речь идёт о реализации перспективных совместных проектов в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве. Путин и Фай согласились, что российский бизнес должен активнее участвовать в работе с сенегальскими партнёрами.

«Обсуждена также ситуация в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки в связи с сохраняющейся там нестабильностью, вызванной действиями террористических группировок», — добавили в Кремле.

Путин пригласил президента Сенегала посетить с визитом Россию, Фай принял приглашение.

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Напомним, что ранее Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Стороны обсудили важность расширения традиционно дружественных и взаимовыгодных связей в русле договорённостей, которые были достигнуты во время переговоров политиков в октябре прошлого года.

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Life.ru

Полина Никифорова
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