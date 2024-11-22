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22 ноября, 12:07

Стало известно, куда поместили 13-летнюю школьницу после зверского убийства младших сестёр

Убившую малолетних сестёр школьницу из Тольятти поместили в закрытое учреждение

Девочка, которую проверяют на связь с убийством двух малолетних сестёр в Тольятти, была помещена в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на период следствия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Её поместили в учреждение закрытого типа на время предварительного следствия», — отметил собеседник агентства.

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Напомним, что само убийство двух девочек двух и пяти лет случилось 8 октября в Тольятти. Устроила расправу 13-летняя сестра малышек. После убийства она отправилась гулять в парк и написала маме сообщение, что это она изрезала сестёр. Родителей в тот день не было дома.

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Марина Фещенко
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