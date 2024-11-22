Стало известно, куда поместили 13-летнюю школьницу после зверского убийства младших сестёр

Девочка, которую проверяют на связь с убийством двух малолетних сестёр в Тольятти, была помещена в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на период следствия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что само убийство двух девочек двух и пяти лет случилось 8 октября в Тольятти. Устроила расправу 13-летняя сестра малышек. После убийства она отправилась гулять в парк и написала маме сообщение, что это она изрезала сестёр. Родителей в тот день не было дома.