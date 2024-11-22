Лавров сделал заявление об обновлённой ядерной доктрине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что содержание обновленной ядерной доктрины полностью согласовано с документами по безопасности, которые будут подписаны на высшем госсовете Союзного государства.

Он отметил, что к предстоящему госсовету России и Белоруссии, который пройдет до конца года, подготовлены два ключевых проекта: концепция безопасности Союзного государства и двусторонний межгосударственный договор о гарантиях безопасности.

«Содержание обновленной ядерной доктрины полностью соответствует этим двум документам, разработанным в рамках российско-белорусского сотрудничества», — подчеркнул Лавров, подводя итоги своему рабочему визиту в Брест.