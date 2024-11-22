Лавров сделал заявление об обновлённой ядерной доктрине
Лавров: Ядерная доктрина синхронизирована с другими документами по безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что содержание обновленной ядерной доктрины полностью согласовано с документами по безопасности, которые будут подписаны на высшем госсовете Союзного государства.
Он отметил, что к предстоящему госсовету России и Белоруссии, который пройдет до конца года, подготовлены два ключевых проекта: концепция безопасности Союзного государства и двусторонний межгосударственный договор о гарантиях безопасности.
«Содержание обновленной ядерной доктрины полностью соответствует этим двум документам, разработанным в рамках российско-белорусского сотрудничества», — подчеркнул Лавров, подводя итоги своему рабочему визиту в Брест.
А ранее глава МИД заявил о страхе Зеленского из-за ответа России на дальнобойные удары. Министр добавил, что для Зеленского было бы полезно «ближе соприкоснуться с реальностью и ощутить её на собственном опыте».
Life.ru