Захарова в трёх пунктах высмеяла призыв американского сенатора вторгнуться в Нидерланды
Захарова с иронией ответила на призыв сенатора Коттона к вторжению в Нидерланды
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала призыв американского сенатора Тома Коттона вторгнуться в Нидерланды из-за ордера, который Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Захарова отметила, что теперь ожидает высылки американских дипломатов из королевства.
В своём телеграм-канале представитель МИД опубликовал список из трёх событий, которые она ожидает.
«Высылку американских дипломатов из Гааги, а затем из других стран ЕС (в знак солидарности)», — говорится в первом пункте.
Вторым пунктом Захарова указала выступление главы правительства Британии в парламенте с заявлением о «хайли-лайкли» (весьма вероятной) угрозе жизни прокурора МУС Карима Хана — подданного Соединённого Королевства. Третьим пунктом идёт заявление президента США Джо Байдена о поддержке Нидерландов как союзника по НАТО.
Ранее Коттон назвал МУС пародией на правосудие, а Хана — ненормальным фанатиком. Он предостерёг тех, кто попытается реализовать ордер словами «горе им». «Позвольте мне напомнить им всем по-дружески: американский закон о МУС не просто так называют Гаагским актом о вторжении» [если американец или союзник будет арестован по ордеру МУС, Вашингтон вправе начать военную интервенцию], отметил сенатор, призвав поразмышлять об этом.
Напомним, МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Причиной этого называются предполагаемые преступления в секторе Газа. Канада, Швейцария и Нидерланды также подтвердили свою готовность выполнить ордер, если указанные лица окажутся на территории их стран.
Telegram / МИД России