Захарова в трёх пунктах высмеяла призыв американского сенатора вторгнуться в Нидерланды

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала призыв американского сенатора Тома Коттона вторгнуться в Нидерланды из-за ордера, который Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Захарова отметила, что теперь ожидает высылки американских дипломатов из королевства.

В своём телеграм-канале представитель МИД опубликовал список из трёх событий, которые она ожидает.

«Высылку американских дипломатов из Гааги, а затем из других стран ЕС (в знак солидарности)», — говорится в первом пункте.

Вторым пунктом Захарова указала выступление главы правительства Британии в парламенте с заявлением о «хайли-лайкли» (весьма вероятной) угрозе жизни прокурора МУС Карима Хана — подданного Соединённого Королевства. Третьим пунктом идёт заявление президента США Джо Байдена о поддержке Нидерландов как союзника по НАТО.