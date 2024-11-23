«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 05:09

Британские эксперты предрекают обрушение фронта ВСУ после шага Киева

Sky News: Россия получила преимущество после провала ВСУ в Курской области

В результате наступления на Курскую область Украина не только не смогла достичь намеченных целей, но и ухудшила своё положение на фронте. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Эксперт по военным исследованиям в Королевском колледже Лондона Мария Мирон заявила, что эта операция может привести к быстрому обрушению фронта на Донбассе. По её мнению, риски увеличились именно из-за курского наступления.

Военный аналитик Шон Белл охарактеризовал происходящее как «идеальный шторм», при котором Незалежной пришлось одновременно защищаться в Курской области и на других важных позициях на своей территории. Он подчеркнул, что попытка ослабить напряжение на Донбассе с помощью вторжения на территорию РФ только раскоординировала ресурсы Украины, в результате чего Россия получила преимущество.

Белл также отметил, что Украина столкнулась с острой нехваткой как материальных, так и человеческих ресурсов, что сыграло на руку Российской армии.

На востоке Великой Новосёлки в ДНР начались бои
На востоке Великой Новосёлки в ДНР начались бои

Ранее в команде Трампа заявили, что только он способен завершить конфликт на Украине. О способности избранного президента США ускорить решение кризиса высказывался и лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / podyom

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar