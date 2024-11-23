Британские эксперты предрекают обрушение фронта ВСУ после шага Киева
Sky News: Россия получила преимущество после провала ВСУ в Курской области
В результате наступления на Курскую область Украина не только не смогла достичь намеченных целей, но и ухудшила своё положение на фронте. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.
Эксперт по военным исследованиям в Королевском колледже Лондона Мария Мирон заявила, что эта операция может привести к быстрому обрушению фронта на Донбассе. По её мнению, риски увеличились именно из-за курского наступления.
Военный аналитик Шон Белл охарактеризовал происходящее как «идеальный шторм», при котором Незалежной пришлось одновременно защищаться в Курской области и на других важных позициях на своей территории. Он подчеркнул, что попытка ослабить напряжение на Донбассе с помощью вторжения на территорию РФ только раскоординировала ресурсы Украины, в результате чего Россия получила преимущество.
Белл также отметил, что Украина столкнулась с острой нехваткой как материальных, так и человеческих ресурсов, что сыграло на руку Российской армии.
Ранее в команде Трампа заявили, что только он способен завершить конфликт на Украине. О способности избранного президента США ускорить решение кризиса высказывался и лидер киевского режима Владимир Зеленский.
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