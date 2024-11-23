В результате наступления на Курскую область Украина не только не смогла достичь намеченных целей, но и ухудшила своё положение на фронте. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Эксперт по военным исследованиям в Королевском колледже Лондона Мария Мирон заявила, что эта операция может привести к быстрому обрушению фронта на Донбассе. По её мнению, риски увеличились именно из-за курского наступления.

Военный аналитик Шон Белл охарактеризовал происходящее как «идеальный шторм», при котором Незалежной пришлось одновременно защищаться в Курской области и на других важных позициях на своей территории. Он подчеркнул, что попытка ослабить напряжение на Донбассе с помощью вторжения на территорию РФ только раскоординировала ресурсы Украины, в результате чего Россия получила преимущество.