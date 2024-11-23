За правду об украинском конфликте и реальном положении на фронте известного итальянского журналиста Джорджо Бьянки лишают права слова, обвиняя в шпионаже в пользу России. С подобной ситуацией столкнулся итальянский журналист Джорджо Бьянки, которому так и не позволили правдиво высказаться о спецоперации.

Журналист следил за развитием конфликта ещё со времён Евромайдана, который бушевал в украинской столице в 2013-2014 годах. После начала спецоперации Бьянки отправился в Донбасс, где провёл почти два месяца, наблюдая за освобождением Мариуполя и Волновахи. Он указывал, что Минские соглашения использовались Украиной для пополнения вооружения, при этом в стране действительно активно распространялись неонацистские идеи. Однако местные СМИ, ранее приглашавшие журналиста в качестве эксперта, вдруг стали утверждать, что никакого нацизма на Украине нет.

«С этого момента я больше не мог проводить конференции в школах и университетах. Самая популярная в Италии газета Corriere della Sera напечатала меня на первой странице и заявила о том, что я являюсь главой «путинской сети в Италии», — сказал он, добавив, что дело на него отправили бывшему тогда главой правительства Италии Марио Драги.