Обходят стороной: В Италии известного журналиста «отменили» за правду о СВО
Журналист из Италии Бьянки заявил, что за правду о СВО его зовут шпионом Путина
За правду об украинском конфликте и реальном положении на фронте известного итальянского журналиста Джорджо Бьянки лишают права слова, обвиняя в шпионаже в пользу России. С подобной ситуацией столкнулся итальянский журналист Джорджо Бьянки, которому так и не позволили правдиво высказаться о спецоперации.
Журналист следил за развитием конфликта ещё со времён Евромайдана, который бушевал в украинской столице в 2013-2014 годах. После начала спецоперации Бьянки отправился в Донбасс, где провёл почти два месяца, наблюдая за освобождением Мариуполя и Волновахи. Он указывал, что Минские соглашения использовались Украиной для пополнения вооружения, при этом в стране действительно активно распространялись неонацистские идеи. Однако местные СМИ, ранее приглашавшие журналиста в качестве эксперта, вдруг стали утверждать, что никакого нацизма на Украине нет.
«С этого момента я больше не мог проводить конференции в школах и университетах. Самая популярная в Италии газета Corriere della Sera напечатала меня на первой странице и заявила о том, что я являюсь главой «путинской сети в Италии», — сказал он, добавив, что дело на него отправили бывшему тогда главой правительства Италии Марио Драги.
Со слов журналиста, отвернулись от него даже соседи, которые теперь с ним не здороваются и обходят стороной из-за репутации «шпиона».
Ранее телеканал АВС сообщил о задержании в Австралии супружеской пары из РФ, обвиняемой в шпионаже. Так, 40-летняя женщина служит в австралийской армии и ездила в Россию, не сказав об этом ни слова руководству. Следствие считает, что она собиралась передать Москве информацию о ВС страны, а муж ей в этом помогал. В Кремле сообщили, что не располагают какими-либо данными об их шпионской деятельности.
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