Зампреда «Яблока» Льва Шлосберга* задержали в Пскове по «иноагентскому» делу
Лев Шлосберг*. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Политик-иноагент Лев Шлосберг* задержан в Пскове. По данным SHOT, силовики встретили его на выходе из самолёта в аэропорту. Ему грозит до двух лет колонии за игнорирование иноагентской маркировки. Шлосберг* сегодня в 10:10 утра прилетел экономом из Москвы. Его задержали у трапа.
В октябре в отношении Шлосберга* возбудили уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иноагента за отсутствие маркировки в соцсетях (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), ранее его уже допрашивали, но отпустили. Свою вину он не признал.
Напомним, 2 октября 2024 года в псковской квартире Льва Шлосберга* прошли обыски, которые связаны с его делом о нарушении закона об иноагентах. Обыски также затронули квартиры его жены и 95-летнего отца. Позднее силовики наведались в офис псковского «Яблока».
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.