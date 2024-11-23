Зампреда «Яблока» Льва Шлосберга* задержали в Пскове по «иноагентскому» делу

Политик-иноагент Лев Шлосберг* задержан в Пскове. По данным SHOT, силовики встретили его на выходе из самолёта в аэропорту. Ему грозит до двух лет колонии за игнорирование иноагентской маркировки. Шлосберг* сегодня в 10:10 утра прилетел экономом из Москвы. Его задержали у трапа.