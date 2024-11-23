«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 07:59

Зампреда «Яблока» Льва Шлосберга* задержали в Пскове по «иноагентскому» делу

Лев Шлосберг*. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Лев Шлосберг*. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Политик-иноагент Лев Шлосберг* задержан в Пскове. По данным SHOT, силовики встретили его на выходе из самолёта в аэропорту. Ему грозит до двух лет колонии за игнорирование иноагентской маркировки. Шлосберг* сегодня в 10:10 утра прилетел экономом из Москвы. Его задержали у трапа.

В октябре в отношении Шлосберга* возбудили уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иноагента за отсутствие маркировки в соцсетях (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), ранее его уже допрашивали, но отпустили. Свою вину он не признал.

Экс-гендиректор РВК Повалко получил четыре года за злоупотребление полномочиями
Экс-гендиректор РВК Повалко получил четыре года за злоупотребление полномочиями

Напомним, 2 октября 2024 года в псковской квартире Льва Шлосберга* прошли обыски, которые связаны с его делом о нарушении закона об иноагентах. Обыски также затронули квартиры его жены и 95-летнего отца. Позднее силовики наведались в офис псковского «Яблока».

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Псковская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar